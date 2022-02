Frau rettet sich vor Peiniger mit Sprung aus Auto

So überfiel der Verdächtige zunächst am 24. Jänner eine 23-Jährige in Parndorf, hatte die Frau bereits im Zug als Opfer auserkoren. Die junge Frau bemerkte, dass sie von dem Verdächtigen beobachtet wurde, und hatte ein beklemmendes Gefühl, weshalb sie am Bahnhof, ohne sich umzublicken, schnell in ihren in der Park-and-ride-Anlage abgestellten Pkw einstieg und diesen versperrte. Sie konnte dem mutmaßlichen Täter noch entkommen, erkannte ihn jedoch auf Bildern wieder.