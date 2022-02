Johannes Strolz richtet Ski weiterhin selber her

„Ich bin schon ganz zufrieden mit dem, was geschehen ist in dieser Saison“, sagte Johannes Strolz im Vorschaugespräch auf den Olympiaslalom am Mittwoch in Yanqing. Da waren der erste Weltcuperfolg im Slalom in Adelboden („Unglaublich“) und Olympiagold in der Kombination („Unbeschreiblich“). „Ich möchte nochmals um eine Medaille mitkämpfen und denke, dass das möglich ist, wenn ich meine Sache gut mache. Wenn es nicht funktioniert, dann passt das auch“, sagte der 29-Jährige. Seine Ski richtet der Kombi-Olympiasieger weiterhin selber her