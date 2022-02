„Eiskönig“ feiert Badeschluss mit Geschwistern

Es fing alles zu Weihnachten 2020 an, als im Hause Fraberger in Waidhofen an der Thaya die Idee zum Eisbaden im Gartenteich aufkam. Wenig später saßen Robin Fraberger, seine vier Geschwister und Mama Martina bereits im Teich. Was damals aber niemand wusste, ist, dass Robin dies fortan zwei- bis viermal täglich machen wird.