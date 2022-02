Frischer Wind im Training erklärt Sarahs Top-Form

Beide Mehrkampf-Titel in Sarah Laggers Händen. Im August des Vorjahres hatte sich die Rothenthurnerin (in Abwesenheit der Favoritinnen Ivona Dadic und Verena Mayr) den Staatsmeistertitel im Siebenkampf geholt – am Sonntag legte die 22-Jährige in Linz jenen im Fünfkampf nach.