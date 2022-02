Prinz Charles verbannt Andrew von Schloss Windsor

Wie die britische „Sun“ berichtete, soll sich der Prinz von Wales getäuscht gefühlt haben, nachdem sein Bruder ihm vor drei Jahren versichert hatte, dass die Gerüchte um seine Anklägerin Virginia Giuffre und den pädophilen Finanzier Jeffrey Epstein verstummen würden. Dem ist nicht so. Prinz Andrew muss sich wohl in New York einem Geschworenengericht stellen. Er soll Giuffre zu Sex genötigt haben. Sie war damals minderjährig.