Raffls Stars unterliegen Spitzenreiter Colorado

Michael Raffl hat mit seinen Dallas Stars am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL im dritten Spiel nach seiner zweieinhalbwöchigen Verletzungspause die erste Niederlage kassiert. Die Stars mussten sich den Colorado Avalanche, dem in dieser Saison bisher besten Team der Liga, zu Hause mit 0:4 geschlagen geben. Colorado hat mittlerweile 19 Partien in Folge gepunktet.