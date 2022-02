Soldaten brachten den Valentinstag

Nicht nur der Kaugummi kam durch die amerikanischen Besatzer in aller Salzburger-Munde. Auch der Valentinstag fand durch die Soldaten Einzug in das Leben der Einheimischen. Dieser Brauch etablierte sich ab den 1950ern vor allem durch die verstärkte Werbung der Floristen- und Süßwarenindustrie in Salzburg. Am liebsten – und dieser Trend zeigt sich auch heute noch – werden Blumen verschenkt, vorwiegend Rosen. Doch auch speziell verzierte Naschereien waren und sind bei Salzburgern sehr beliebt. Wie die eigens kreierte Valentins-Sacher Torte, die samt Holzkistchen inklusive persönlicher Gravur verschenkt wird.