Russische Staffel holt erstes Gold seit 1980

Die russischen Langläufer Alexej Tscherwotkin, Alexander Bolschunow, Denis Spizow und Sergej Ustjugow haben am Sonntag Gold in der 4x10-km-Staffel gewonnen. Das Quartett feierte in Zhangjiakou bei den XXIV. Olympischen Winterspielen einen Start-Ziel-Sieg und kam nach 1:54:50,7 Stunden mit über einer Minute Vorsprung auf die Verfolger ins Ziel. Im Zweikampf um Silber setzte sich Norwegen (+1:07,2 Min.) vor Frankreich (+1:16,4) durch. Österreich war nicht am Start.