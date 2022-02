Kein Sieger beim Nachtragsspiel Steyr gegen Horn

Das Frühjahr in der 2. Fußball-Liga ist am Samstag mit einem 2:2 zwischen Vorwärts Steyr und dem SV Horn eröffnet worden. Im Nachtragsspiel der 16. Runde gingen die Hausherren in der 21. Minute durch Christopher Kröhn in Führung, den Niederösterreichern gelang dank Treffern von Marco Siverio (28.) und Denizcan Cosgun (51.) die vermeintliche Wende.