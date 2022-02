Jakub Hrusa: „Mein Traum ging in Erfüllung“

Bamberg ist für den aus Brünn gebürtigen Jakub Hruša (40) ideale Karrierebasis. Demnächst dirigiert er die Boston Symphony und The New York Philharmonic. „Mein Traum ging in Erfüllung“, freut er sich und kehrt dennoch immer wieder gern zu seinen „Bambergern“ zurück: „In unserer Welt, wo alles sehr schnell ist, oft zu sachlich, zu technisch, sind die Bamberger das Gegenteil in allen Aspekten. Wir arbeiten konzentriert. Ein harmonisches Kollektiv, wie eine Familie.“ Längst musiziert er mit allen großen Orchestern der Welt, mit den Berliner Philharmonikern, mit Amsterdams Concertgebouw, in Cleveland, Chicago, mit der Tschechischen Philharmonie oder Santa Cecilia.