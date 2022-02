Last-Minute-Tipp: Schoko-Geschenk zum Selbermachen

Beim Valentinstag denken viele neben gemeinsamen Erlebnissen als Erstes an Blumen. Allerdings haben bei den Valentinstagsüberraschungen Schokolade und Pralinen die Blumen längst von Rang eins verdrängt. Das weiß auch der niederländische Schokoladeproduzent Tony’s, dessen „Tony’s Chocolonely“-Tafeln in Österreich in allen Spar-Filialen erhältlich sind. Rechtzeitig zum Valentinstag lässt sich die Schokolade nämlich jetzt in zwei Schritten zum „perfekten Valentony’s Geschenk“ verwandeln.