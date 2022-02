Maier: „Klar habe ich mir den Wecker gestellt“

Der Traum von Olympia – der geht im ÖSV-Team nicht für alle in Erfüllung. Jene schnellen Ski-Damen, die nicht in Peking sind, trainierten nun drei Tage Super G in Saalbach. Da waren mit Stephanie Venier und Nina Ortlieb sogar Läuferinnen dabei, die schon Weltcuprennen gewonnen haben. Und mit Elisabeth Reisinger eine, die in den letzten Abfahrten in Garmisch und Cortina auf den Rängen sechs und sieben landete.