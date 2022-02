Kraft zwar nicht mehr „schief“ sondern „zu scharf“

Kraft, der sich noch vor einem Monat „gescheit verunsichert“ freiwillig aus dem Weltcup zurückgezogen hatte, kommt zwar nicht mehr „schief“ (Widhölzl), dafür am Samstag aber „zu scharf“ daher. Die Attacke des Pongauers auf der gewaltigen Großschanzen-Anlage von Zhangjiakou lief schon im ersten Durchgang ins Leere. „Ich wusste, wenn ich heute eine Medaille gewinnen will, dann muss ich ans Limit gehen. Ich bin draufgeblieben am Sprung, wollte die Nuance früher anfangen, dass ich es genau am Tisch hinbringe. Alles zusammen war es zu viel“, sagte Kraft.