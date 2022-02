Großschanzen-Bewerb der Herren ab 12 Uhr LIVE

Erfolg gibt eben Zuversicht und den Glauben an die Stärke, wie derselbe Zug des Normalschanzen-Olympiasiegers Ryoyu Kobayashi beweist. Der japanische Vierschanzentournee-Sieger schickt sich an, ein gar nicht so seltenes Double aus beiden Einzel-Titeln bei Winterspielen zu verwirklichen. 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver hatte das der noch immer aktive Schweizer Simon Ammann geschafft, 2014 in Sotschi der nun weiter chancenreiche Pole Kamil Stoch.