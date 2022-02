So viel Liebe aus Österreich steckt in „Moonfall“

Gruber über wissenschaftliche Herausforderungen

Von der Masse des Mondes über seine Anziehungskraft bis hin zur geänderten Umlaufbahn: Gruber erinnert sich an die vielen wissenschaftlichen Herausforderungen, die es zu bewältigen galt: „Die Energiequelle im Inneren des Mondes ist auch so ein Thema. Ursprünglich dachten wir an ein Fusionskraftwerk. ABER: da wäre die Anziehungskraft des Mondes zu gering gewesen, also musste etwas Schwereres her - so wurde die Energiequelle ein weißer Zwerg. Wie man so etwas technisch umsetzt, ist eine andere Frage, aber naturwissenschaftlich ist alles in Ordnung“.