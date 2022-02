Bus kommt von Straße ab: Ferienhaus stoppt Absturz

Ein 65-jähriger Mann fuhr mit seinem VW-Bus am Freitag um kurz nach 11 Uhr auf einer schneebedeckten Bergstraße talwärts. In einer Linkskurve verlor er die Herrschaft über das Auto. Es rutsche über den rechten Straßenrand und raste einen Hang hinunter. Nach rund 20 Metern prallte der VW-Bus in das Dach eines Ferienhauses.