Schweizer Damen besiegen Russland ohne Masken

Die Schweizer Eishockey-Frauen haben am Samstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking das Corona-gebeutelte russische Team bezwungen und damit das Halbfinale erreicht, in dem bereits Kanada wartete. Die Russinnen traten ohne fünf Spielerinnen an und verloren 2:4 (0:0,1:1,1:3). Nach zwei ausgeglichenen Dritteln schoss Alina Müller kurz vor dem Ende die entscheidenden beiden Tore für die Schweizerinnen, die in Sotschi 2014 bereits Bronze geholt hatten.