Lediglich die Bayern sind für einen K.o.-Modus

Für Diskussionen sind alle offen, mit Blick auf die Umsetzung die meisten aber eher skeptisch: In der Debatte um ein Play-off-System im deutschen Fußball scheiden sich die Geister. „Das ist nicht so mein Ding. Ich finde Fußball ganz gut so, wie er ist. Ich weiß gar nicht, wie man das organisieren will“, sagte Dortmund-Trainer Marco Rose am Freitag. „Ich finde, dass die Bundesliga mit ihren Hin- und Rückspielen über eine Saison interessant ist“, befand der 45-Jährige.