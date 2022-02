Weißbüscheläffchen sorgt für einen Polizeieinsatz

Aufregung um ein kleines Weißbüscheläffchen! Wie erst jetzt bekannt wurde, stießen Polizeibeamte in der, unweit zur Vorarlberger Grenze gelegenen deutschen Gemeinde Dietmannsried (Bayern) bereits Anfang Dezember in einer Wohnung auf ein dort gehaltenes Weißbüscheläffchen. Das Tier war augenscheinlich gesund, wurde jedoch nicht artgerecht gehalten - so musste es ganz alleine ohne Artgenossen und in einem räumlich nicht geeigneten Umfeld leben. Aus diesem Grund wurde das exotische Tier durch die Beamten sichergestellt.