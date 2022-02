Masseurin: „Prinz Andrew war ein Sex-Plagegeist“

An die Massage-Einheiten mit Prinz Andrew hat Emma Gruenbaum keine guten Erinnerungen. Die 60-Jährige Masseurin sprach mit der britischen Zeitung nun über den Queen-Sohn, der sie während der Sitzungen in der Royal Lodge im Windsor Great Park ständig über ihr Sexleben ausgefragt habe. Er sei ein echter „Sex-Plagegeist“ gewesen, so Gruenbaum. Außerdem habe er immer wieder versucht, sie zu umarmen. „Er war einfach ein totaler Widerling“, erinnerte sich die Masseurin zurück.