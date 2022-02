Westliche Bezirke Hotspots bei Covid-Fallzahlen

Belegung auf Intensivstationen steigt

Zumindest in den Spitälern bleibt die Lage aber weiterhin stabil. Landesweit wurden gestern insgesamt 273 Corona-Patienten in Kliniken behandelt. Davon befanden sich 240 Personen auf Normalstationen, was im Vergleich zum Mittwoch einem Rückgang von 21 Patienten entspricht. „Sowohl bei den Neuinfektionen als auch in den Spitälern dürfte damit die Plateauphase der Omikron-Welle erreicht sein“, heißt es im NÖ-Sanitätsstab. Ein Grund, im Kampf gegen die Pandemie jetzt aber Entwarnung zu geben, sei das noch nicht. Denn auf den Intensivstationen steigt die Belegung an. 33 Erkrankte müssen aktuell intensivmedizinisch behandelt werden.