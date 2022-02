Ein 75-jähriger Innviertler steht unter Mordverdacht – doch die Bluttat geschah nicht in Oberösterreich, sondern in Bayern ! Am 22. Juli war in der 900 Einwohnergemeinde Geratskirchen – 37 Kilometer von Braunau entfernt – ein 39-Jähriger erschossen in seinem Bauernhof gefunden worden. Nun führte ein Spur nach OÖ.