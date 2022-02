Mann verkaufte Spucke für positive Corona-Tests

Einen Genesenen-Status ohne selbst an Covid zu erkranken: Mit diesem Versprechen dürfte ein Corona-Infizierter in der Nähe der Landeshauptstadt einiges an Geld verdient haben. Noch steht die Polizei mitten in den Erhebungen, sicher scheint jedoch bereits, dass der Mann Abnehmer für seine positiven Gurgeltests gefunden haben dürfte.