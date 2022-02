Reintalersee: Spatenstich für barrierefreien Weg

Wermutstropfen

TVB-Geschäftsführer Markus Kofler hat teils zähe Verhandlungen hinter sich, im Idealfall hätte der verbreiterte Weg rund um den ganzen See führen sollen. Dies scheitert aber vorerst an Grundeigentümern. Seit Jahren herrschen Konflikte um Nutzungs- oder Durchgangsrechte. Kleiner Trost: Auch dank der Barrierefreiheit gab es bei 545.000 Euro an Gesamtkosten stolze 395.000 Euro von der EU-Leader-Förderung. Die Umsetzung ist nun zwischen August und November geplant.