15-km-Einzelrennen mit Vermeulen ab 8 Uhr LIVE

Auch im Sog von Teresa Stadlober hat Langläufer Mika Vermeulen am Eröffnungswochenende mit Rang 16 im Skiatlon eine für ihn sehr gute Leistung geboten. Schon am Tag nach dem 15-km-Einzelrennen wird der 22-Jährige abreisen, um sich auf sein Medaillenziel im gleichen Bewerb am 24. Februar bei den U23-Weltmeisterschaften in Norwegen vorzubereiten.