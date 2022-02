Ländle-Rodler kann sich den Geburtstag vergolden

2006 und 2010 ging Olympiagold jeweils an die Brüder Andreas und Wolfgang Linger, 2014 in Sotschi landeten sie auf dem Silberrang, 2018 in Pyeongchang war dieser Platz an Peter Penz/Georg Fischler vergeben. Druck sei ob der Medaillenserie keiner da, hatte Steu vor ein paar Tagen noch gesagt. „Eher Vorfreude. Wenn es einen Druck gibt, dann eher für Müller/Frauscher. Die sind beide stark unterwegs in dieser Saison.“ Doch dann passierte am Montag ein verhängnisvoller Sturz, in dem sich Müller den Arm brach, womit der Olympiastart nicht mehr möglich ist.