Rot-weiß-rote Kombinierer mit Machtdemonstration

32 Teilnehmer standen am Mittwoch auf der Startliste für das Abfahrtstraining vor der Alpinen Kombination der Männer, die am Donnerstag (3.30: Abfahrt/7.15: Slalom), 19 nützten den Lauf. Der Schnellste war - wenig überraschend - Speedspezialist Vincent Kriechmayr, der aber nicht in der Kombi antreten wird. 0,69 Sekunden dahinter - mit Torfehler - war als Zweiter Marco Schwarz, Raphael Haaser folgte auf Platz vier (+1,48), Johannes Strolz auf fünf (+1,71).