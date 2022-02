Frenzel darf sich Hoffnung auf Einsätze machen

Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel darf sich Hoffnungen auf einen Einsatz bei den Winterspielen in der kommenden Woche machen. Der Deutsche war bei der Einreise positiv auf der Coronavirus getestet worden und befindet sich seither in Quarantäne. Wie Teamarzt Stefan Pecher am Mittwoch in Zhangjiakou berichtete, haben sich Frenzels Werte nun deutlich verbessert.