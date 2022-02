Deutscher Kombi-Star Frenzel verpasst 1. Einzel

Die mit dem Coronavirus infizierten Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber werden den ersten Einzelbewerb definitiv nicht bestreiten. Das sagte der deutsche Teamarzt Stefan Pecher am Samstag in Zhangjiakou. „Für den ersten Wettkampf (am Mittwoch/Anm.) kann ich sie nicht freigeben, da muss ich sie schützen“, sagte Pecher.