Rottenmanner Bürgermeister tritt unerwartet zurück

„Ich werde mit Montag mein Amt als Bürgermeister der Stadt Rottenmann sowie auch den Vorsitz der ÖVP Rottenmann zurücklegen.“ Kurz und schmerzlos kündigte Bürgermeister Alfred Bernhard am späten Samstagabend unerwartet seinen Rücktritt in einem Schreiben an die ÖVP-Gemeinderäte der Stadt an. Gründe dafür seien einerseits privat, aber auch von gesundheitlicher, politscher sowie amtlicher Natur.