Leibnitz: Bürgermeister Leitenberger hört auf

Genauer Wechselzeitpunkt noch offen

Positiv in Erinnerung bleibt dem Südsteirer vor allem eines: „Besonders stolz bin ich darauf, dass wir als SPÖ 2005 erstmals nach 60 Jahren den Bürgermeister in unserer Stadt stellen durften. In den darauffolgenden Jahren konnten wir bei allen Wahlen Zugewinne erzielen“, resümiert Leitenberger. Den genauen Zeitpunkt der Übergabe werde man erst bekanntgeben.