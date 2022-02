Wütender Pensionist ging auf Polizisten los

Von einer Festnahme überschattet war die jüngste Corona-Demo in Krems – und das war an Kuriosität kaum zu überbieten. Ein Tiroler (74), selbst gar kein Teilnehmer des Protestmarsches, fühlte sich von einem Streifenwagen in der Fußgängerzone derart gestört, dass er schlussendlich sogar auf mehrere Polizisten losging.