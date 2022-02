Rodel-Pechvogel Müller zeigt kurioses Foto von OP

Besuch bekam unser Rodler im Spital in Peking aber nicht nur von „Marsmenschen“, sondern auch von ÖOC-Präsident Karl Stoss. „Ich habe mit Yannick und dem operierenden Arzt Dr. Lü gesprochen. Die OP hat sechs Stunden gedauert, der gebrochene Unterarm musste an drei Stellen fixiert werden. Yannick geht‘s den Umständen entsprechend gut. Ich hatte den Eindruck, dass er sehr gut betreut wird. In drei Tagen sollte der Heimtransport möglich sein“, wurde Stoss in einer Aussendung zitiert.