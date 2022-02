Transferwahnsinn wieder auf Vor-Corona-Niveau

Am Montag, 24 Uhr, hatte das Wettrüsten in der Wintertransferzeit im Fußball-Unterhaus ein Ende. Auffällig dabei: Das Kommen und Gehen hat bereits wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Waren es im Winter 2020 in der dritten und vierten Liga rund 120 Spieler bzw. Trainer gewesen, die den Klub gewechselt hatten, wurde bis gestern ebenfalls die 100er Marke geknackt. Da selbst die derzeitigen noch strengeren Verordnungen einen Spielbetrieb ermöglichen, hat dabei sicher eine Rolle gespielt. „Das gibt einfach eine gewisse Sicherheit, wir rechnen alle damit, dass im Frühjahr normal gespielt wird“, sagt Edelweiss-Sportchef Lukas Moser stellvertretend für alle Klubs.