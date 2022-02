Polizei gelingt großer Schlag gegen Drogen-Mafia

Bei den Haupttätern handelt es sich um ein bosnisches Ehepaar im Alter von 31 und 38 Jahren, wobei die Ehefrau mit dem gemeinsamen Kind im Vorarlberger Bezirk Bludenz wohnt. Ihr Ehemann hielt sich illegal in der Schweiz auf, da über ihn in Österreich bereits ein Aufenthaltsverbot erlassen worden war. Der Bosnier organisierte den Kokainhandel im Kilobereich von der Schweiz aus, während er von seiner Frau in Österreich entsprechend unterstützt worden ist.