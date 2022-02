BC Vienna erstmals Männer-Cupsieger

Der BC Vienna ist erstmals Basketball-Cupsieger der Männer. Die Wiener gewannen am Sonntagabend das Finale in Eisenstadt gegen Titelverteidiger Oberwart Gunners souverän mit 92:70 (50:29) und durften die Trophäe jubelnd in die Höhe strecken. Sie haben damit den ersten Schritt zum in dieser Saison angestrebten Double gemacht.