Großeinsatz: Biomasse-Heizwerk brannte lichterloh

Am Samstagabend fing ein Biomasse-Heizwerk in Kirchberg an der Raab nahe Feldbach aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Ein langer Einsatz von 13 Feuerwehren bis in die Nacht hinein konnte die Zerstörung der Heizanlage verhindern. Es wurde zum Glück niemand verletzt.