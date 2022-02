Ex-Häftling (25) drohte seiner Betreuerin mit Mord

Lange an der wiedererlangten Freiheit konnte sich ein 25-Jähriger nicht erfreuen. Denn nur kurze Zeit nach seiner Haftentlassung rastete der junge Mann erneut aus und drohte, seine Betreuerin in einem Übergangswohnheim in Krems umzubringen. Weil das nicht die einzige Entgleisung war, sitzt er wieder hinter Gittern.