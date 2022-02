„Smartphone-Premium“ für Spitzenpolitiker in OÖ

„Premium-Modelle werden jährlich durch das jeweils verfügbare Spitzenmodell in gewünschter Größe und Speicherausstattung ersetzt“, so der Rechnungshof. Und: „Die dadurch entstehenden Mehrkosten von bis zu ca. 30.000 Euro pro Jahr beabsichtigte die Abteilung IT aus dem IT-Budget zu tragen.“ Dafür gibt’s mehr Speicherplatz für Chat-Verläufe auf den Handys... (Böser Scherz!)