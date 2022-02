Thomas König: Vorarlberg im Herz, Sport im Kopf

Seine Nagelprobe - die Livemoderation des Eishockey-Hits VEU Feldkirch gegen Dynamo Moskau am 25. Jänner 1998 - bestand er mit Bravour und so wurde man auch in Wien auf Thomas aufmerksam. „Kannst du französisch?“, fragte ihn Ex-Sportchef Hans Huber. „Oui, oui“, antwortete Thomas frech und kam so zu seinem ersten Auslandeinsatz bei der Fußball-WM 1998 in Frankreich, wo er als Assistent von Robert Seeger „unglaublich viel gelernt“ hat. Der Rest ist Geschichte: Dank der Moderation von über 600 Live-Spielen, darunter je zwei EM- und WM-Finals, zahlreichen Alpin-Skirennen, oft gemeinsam mit Ex-Skistars, und mehreren Olympischen Spielen wurde er zu einer der bekanntesten Stimmen des Landes. Sein „Das gibt’s doch gar nicht!“ erschallt auch heute noch regelmäßig aus den TV-Geräten.