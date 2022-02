Prohaska vergleicht Rieds Superjoker mit Messi

Schon wieder kam er als Joker - und schon wieder traf er! Der Rieder Edeljoker Leo Mikic. Erst in der 72. Spielminute anstelle von Philipp Pomer für die SV Ried im Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt ins Spiel gekommen, fixierte er sehenswert in Minute 80 mit dem 2:0 den Halbfinal-Einzug. „Mikic, der Messi aus Ried“, so ORF-Experte Herbert Prohaska angesprochen auf wichtigen 2:0-Treffer von Mikic.