Immer mehr Asylwerber nun als Schlepper unterwegs

Immer öfter tauchen Asylwerber im Pkw an der Grenze auf, um Migranten aufzusammeln und nach Wien zu chauffieren. In der Großstadt werden die Flüchtlinge einquartiert. Manche bleiben, andere warten auf den Transport nach Deutschland oder in ein anderes EU-Land. Im aktuellen Fall war ein Iraker im Waldgebiet bei Klostermarienberg im Bezirk Oberpullendorf unterwegs.