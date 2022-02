Diese Bio-Mandeln könnten zu Vergiftungen führen

Nur einen Tag nach dem Milch-Konzern Schärdinger ruft der Bio-Lebensmittelproduzent Alnatura ruft mehrere Produkte zurück. In den Mandel-Produkten könnte ein erhöhter Anteil an Bittermandeln in einzelnen Packungen enthalten sein, wurde am Freitag vom Unternehmen mitgeteilt. Der Verzehr von Bittermandeln kann zu Vergiftungserscheinungen führen.