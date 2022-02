Abriss von Wiener Wohnhaus wirbelt viel Staub auf

Dass jetzt mit dem Totalabriss begonnen wurde, kommt für viele dennoch überraschend. In seiner exponierten Lage, direkt an der Franzensbrücke am Donaukanal gelegen, war es für viele Wiener sichtbar. Im Erdgeschoss des Baus befand sich früher einmal das legendäre Nachtkaffeehaus Café Urania.