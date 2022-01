Das sind Wiens SehensUNwürdigkeiten

In Wien wird seit Jahren in einem Ausmaß gebaut wie in wenigen anderen europäischen Städten. Neue Wohnbauten, Bürotürme, Luxuseinkaufszentren, aber auch die Neu- und Umgestaltung von öffentlichen Plätzen prägen das Stadtbild. Doch jede Architektur ist immer auch mit bestimmten Emotionen verbunden. So herrscht dann schon einmal allgemeine Fassungslosigkeit, wenn ein architektonisches Meisterwerk schließlich vollendet ist.