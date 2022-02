Formenbauer Meusburger konnte Umsatz steigern

Neuer Standort und internationale Erweiterungen

Noch in diesem Jahr werden rund 200 Mitarbeiter in den neuen Standort in Hohenems übersiedeln. Zudem wurden im vergangenen Jahr neue Lager bei den Tochtergesellschaften in Indien und Mexiko in Betrieb genommen.

Mit einer Erweiterung am Standort in China baute der Werkzeugbauer seine weltweite Präsenz noch ein Stück weiter aus.