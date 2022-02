Melzer nominiert seinen ersten Davis-Cup-Kader

Davis-Cup-Kapitäns Jürgen Melzer nominierte für den Länderkampf am 4. und 5. März in Südkorea laut Mitteilung vom Freitag ein Quintett mit Dennis Novak, Jurij Rodionov, Doppel-Spezialist Philipp Oswald sowie den Debütanten Lucas Miedler und Alexander Erler. Gespielt wird das erste Duell der zwei Länder in einer Halle im Olympic Park in Seoul auf Hartplatz.