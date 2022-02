Kronprinzessin Mary: 50 und schöner als je zuvor

Zu ihrem 50. Geburtstag hat der Fotograf Hasse Nielsen auf Schloss Amalienborg eine ganze Serie von Fotos mit der gebürtigen Australierin und ihrer Familie geschossen. Die bürgerliche Kronprinzessin, die am 5. Februar 1972 in Hobart in Tasmanien geboren wurde, wirkt auf den Bildern wie die perfekte Prinzessin aus dem Märchen. Elegant, edel und glitzernd.