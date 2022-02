„Die-in“ in Graz: Aktivisten für Klimaschutzgesetz

Sie stellen sich tot, um auf die Toten hinzuweisen, die die Klimakrise mit sich bringt! Mit einem sogenannten „Die-in“ machten junge Aktivisten von Fridays for Future am Freitag neben Wien und Linz auch in Graz darauf aufmerksam, dass es in Österreich seit mittlerweile 400 Tagen kein wirksames Klimaschutzgesetz gibt.