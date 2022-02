Abschlusstraining: Skisprung-Damen verbessern sich

Im Abschlusstraining der Skispringerinnen für den Olympia-Bewerb am Samstag (11.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Zhangjiakou haben sich die Österreicherinnen leicht verbessert gezeigt. In den beiden Durchgängen kam Daniela Iraschko-Stolz auf die Ränge 13 und 10, Eva Pinkelnig auf 21 und 9 sowie an ihrem ersten Trainingstag Lisa Eder zweimal auf 11.